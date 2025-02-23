İOKBS başvuruları ne zaman bitecek? MEB Bursluluk Sınavı başvuru takvimi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Aileler ve öğrenciler, sınava ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabiliyor. İşte, MEB Bursluluk Sınavı başvuruları hakkında bilgiler...



2025 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular, 3 Mart'a kadar yapılabilecek.



SINAVA DAİR AYRINTILAR



Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.



Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

