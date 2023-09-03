İOKBS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? Gözler 2023 bursluluk sınavı sorularında

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılıyor. Saat 10.00’da başlayan bursluluk sınavı tek oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. 2023 yılı İOKBS’de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru soruldu. Sınavın tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler soru - cevap duyurusuna çevrildi.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR? Geçtiğimiz yıl bursluluk sınavı 4 Eylül 2022'de gerçekleştirilmiş, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 5 Eylül 2022'de paylaşılmıştı. 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru ve cevap anahtarlarının 4 Eylül'de ilan edilmesi bekleniyor. SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru ve cevap anahtarları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) sayfası üzerinden paylaşılıyor.

