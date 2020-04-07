Irmak Okulları'ndan Kadıköy'deki ihtiyaç sahiplerine erzak desteği

Irmak Okulları'nın hazırladığı yardım kolileri dayanıklı tüketim malları ve gıda ürünlerini kapsayacak şekilde hazırlandı.

Her biri 140 TL değerinde hazırlanan 1000 adet yardım kolisini Kadıköy Kaymakamlığı’na teslim eden Irmak Okulları Müdürü Metin Yoleri “Irmak Okulları Ailesi olarak, dayanışma ve birliktelik ile bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Eğitimi gönüllü bir sosyal sorumluluk hizmeti olarak kabul ediyoruz ve sermaye yapısı güçlü okulların kendi ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatabileceğini düşünüyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri konusundaki çalışmalarımız her şartta ve aynı hızla devam edecek" dedi.



Yoleri, bu zor günlerde dayanışma ve birlikteliğin önemine dikkat çekti.