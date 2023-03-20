İSG/1 başvuruları ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM İSG sınav ve başvuru tarihleri)

2023 İSG sınavı için başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Peki, İSG/1 başvuruları ve sınavı ne zaman yapılacak?



2023 İSG SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte İSG sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.



Buna göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1), 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır.

İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN?



6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.



Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Mart 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 30 Mart 2023 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecektir.