İSG/1 başvuruları ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM İSG sınav ve başvuru tarihleri)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) başvuruları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, İSG/1 başvuruları ve sınav tarihi belli oldu. Peki, İSG/1 başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

İSG/1 başvuruları ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM İSG sınav ve başvuru tarihleri)

2023 İSG sınavı için tarihleri sorgulanmaya başladı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, tarafından belirlenen başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Peki, İSG/1 başvuruları ve sınavı ne zaman yapılacak?

2023 İSG SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte İSG sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1), 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır.

İSG/1 başvuruları ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM İSG sınav ve başvuru tarihleri) - 1

İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN?

6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Mart 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 30 Mart 2023 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecektir.

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