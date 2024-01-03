İSG/2 sınav sonuçları açıklandı: İSG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/2) sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte İSG/2 sonuçları sorgulama ekranı.

İSG/2 sınav sonuçları açıklandı: İSG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

İSG/2 sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından bekleniyordu. Merakla beklenen sonuçlar tarafından açıklandı. Peki, İSG/2 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

İSG/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2023-İSG/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

İSG SORGULAMA EKRANI

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