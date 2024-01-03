İSG/2 sınav sonuçları açıklandı: İSG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

İSG/2 sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından bekleniyordu. Merakla beklenen sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, İSG/2 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?



İSG/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI



10 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2023-İSG/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



İSG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

