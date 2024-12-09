İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sonuçları için tarih verdi

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı (İSG) 2. oturumu, 8 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav telaşını geride bırakan adaylar sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?



İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM İSG/2 sonuçları için tarih verdi. Yayımlanan takvime göre, sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.



