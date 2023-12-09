İSG sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 İSG/2 sınav tarihi)

İSG sınavı pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, İSG ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



İSG SINAVI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2023 İSG/2 sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; İSG/2 sınavı 10 Aralı 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 3 Ocak 2024'de açıklanacak.

İSG SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.



Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir.