İSG sınav tarihi 2025: İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl uygulanan İSG sınavının 2025 yılı sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 İSG sınavı ne zaman?

2025 İSG NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; 2025 İSG sınavı 7 Aralık tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

İSG BAŞVURULARI 30 EKİM'DE TAMAMLANDI

İSG sınavına yönelik başvurular 22-30 Ekim tarihlerinde online olarak ösym.gov.tr adresinden alındı. Geç başvuru işlemleri de 5 Kasım'da sona erdi.