İSG sınavı ne zaman açıklanacak? (İSG sınavı soruları ve cevap anahtarı)

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



12 Aralık'ta gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) sonuçları, 6 Ocak 2022'de adayların erişimine açılacak.

İSG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; adaylar, sınav sorularının tamamına 12 Aralık 2021 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

İSG SORU VE CEVAP ANAHTARI