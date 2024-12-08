İSG sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 İSG/2 sınav tarihi)

2024 yılının ikinci İSG sınavı pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınav öncesi son hazırlıklarını yapan adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2024 İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



İSG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



2024 İSG/2 sınavı, 8 Aralık 2024 Pazar günü (bugün) yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.



Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

