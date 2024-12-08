İSG sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 İSG/2 sınav tarihi)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) için geri sayım sürüyor. İSG sınavında adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak. Peki, İSG/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?
2024 yılının ikinci İSG sınavı pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınav öncesi son hazırlıklarını yapan adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2024 İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
İSG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 İSG/2 sınavı, 8 Aralık 2024 Pazar günü (bugün) yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Her testte 50 soru yer alacak. 75 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek
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