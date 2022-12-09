İSG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM İSG sınav tarihi)

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, İSG sınav tarihi bell olmuştu. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınav hakkında bilgileri sorguluyor. İşte sınav hakkında ayrıntılar.



İSG SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2022-İSG/2) 11 Aralık Pazar günü yapılacağını bildirdi.



Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Ersoy, yazılı açıklamasında, sınava yaklaşık 40 bin adayın katılacağını belirtti.



17 il ve 18 sınav merkezinde uygulanacak İSG 2. Dönem için 116 bina, bin 838 salon kullanılacağını ifade eden Ersoy, "Sınav 75 dakika sürecek. Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınavda emniyet görevlileri dahil 5 bin 880 personel görev alacak." bilgilerini paylaştı.



Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.