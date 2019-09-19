İŞKUR TYP 2019 başvuruları ekranını erişime açtı. Peki TYP'den kimler yararlanabilir? TYP başvuru 2019 nasıl gerçekleşecek?
TYP BAŞVURU 2019 EKRANI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sitesinden açılan ilana kullanıcı hesabınız ile giriş yaparak başvuruda bulunabilirsiniz.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
TYP UYGULAMASI NE KADAR SÜRÜYOR?
TYP programı uygulaması İŞKUR'un aktardığı bilgiye göre 9 ay sürelidir.
TYP MAAŞI NE KADAR?
TYP kapsamında işe alınacak işçiler 9 ay süre ile her ay olmak üzere asgari ücret alacaklar.
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