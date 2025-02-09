İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman?

İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu. İşte, İŞKUR Gençlik Programı hakkında bilgiler...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını bildirdi.



Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin başvurabileceğini belirterek, "Gençlerimiz 1 hafta sonra da programa başvuruda bulunabilecek." diye konuştu.



KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek.



HANGİ ALANLARDA UYGULANACAK?



Program, ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanabilecek.