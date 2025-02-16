İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman bitecek?

Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı 4 Şubat Salı günü itibarıyla devreye alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programına başvurularının başladığını duyurmuştu. İşte, niversiteliler için İŞKUR programının ayrıntıları...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, online olarak 16 Şubat Pazar günü saat 23:59'a kadar https://genclik.iskur.gov.tr/ linkinden devam edecek.



KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek.



HANGİ ALANLARDA UYGULANACAK?



Program, ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanabilecek.