İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? (İSMEK kayıt nasıl yapılır?)

Ekrem İmamoğlu, İSMEK'in yeni dönemini ve yeni vizyonunun Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tanıttı.



Yeni döneme adına 'Enstitü İstanbul' ibaresi eklenen İSMEK, artık sanat ve meslek kursları dışında yaygın bir eğitim kurumu olarak faaliyetlerine devam edecek.



İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



İSMEK 2021-2022 kurs kayıtları bugün (24 Eylül Cuma) saat 10.00 itibari ile başlayacak.

İSMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

Kayıtların başlaması ile birlikte İSMEK'in resmi İnternet sitesi kursiyer.ismek.istanbul adresinden yapılacak.

Açılan sayfada sistem T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerinin girilmesini isteyecek. Yabancı ülke vatandaşları ise Foreign Student Login (Yabancı Kursiyer Girişi) butonuna tıklayarak kayıt için gerekli bilgileri doldurabilecekler.



Başvurunun onaylanması için kesin kayda dönüştürülmesi gerekir. Bunun için başvuru yapılan İSMEK kurs merkezi, öğrencilere arama veya SMS yolu ile ulaşacak.



İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?



İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz.



İSMEK ALAN VE BÖLÜMLERİ NELER?



İSMEK; mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere 4 dalda, 22 alanda hizmet verecek.



Mesleki Eğitimler;



– Bilişim Teknolojileri



– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi



– Gastronomi ve Mutfak Sanatları



– Grafik ve Teknik Tasarım



– Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri



– Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi



– Muhasebe ve Finans



– Robotik ve İnovasyon



– Turizm ve Otelcilik



– Yönetim ve Hizmet



– Ziraat



Kişisel Gelişim;



– Dil Eğitimleri



– Kişisel Gelişim ve Eğitim



Güzel Sanatlar



– Müzik



– Sahne ve Gösteri Sanatları



– Sanat ve Tasarım



El Sanatları ve Zanaat;



– Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri



– Kuyumculuk ve Takı Tasarımı



– Örgü ve İşleme Sanatları



– Süsleme Sanatları



– Tekstil Tasarımı

