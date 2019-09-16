'İş yaşamına en yakın üniversite' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Okan Üniversitesi, 16 Eylül 2019 Pazartesi günü üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde düzenlenen törenle 2019-2020 Akademik Yılı’na “merhaba” dedi.



Kurulduğu 1999’dan bu yana Türk yükseköğreniminde ilklerin öncüsü olan İstanbul Okan Üniversitesi’nin Açılış Töreni’nde konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, “250 bin metrekare kapalı alanımız, üç hastanemiz var.



İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Mustafa Koçak

Tuzla Kampüsümüzde İstanbul’un ikinci büyük Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’ne ev sahipliği yapıyoruz. 20. yılımızda 26 bini aşkın öğrenciye ulaştık.



Mezun olduğunda İngilizcenin yanı sıra Çince, Rusça ve Arapça dillerinden birini öğrenmiş olan, küresel ölçekte çağdaşlarıyla daha iyi rekabet edebilen mezunlar yetiştiriyoruz. Her zaman ilklerin üniversitesi olduk. İlk kez Girişimcilik Dersi’ni, Happy Life Programı’nı ve Kariyer ve Yaşam Dersleri’ni başlatan üniversiteyiz” diye konuştu.



İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Mustafa Koçak konuşmasında üniversitelerin dünyada ve Türkiye’deki tarihinden söz etti. İstanbul Okan Üniversitesi’nin nitelik olarak dünya standartlarında bir üniversite olduğunun altını çizdi.



Açılış konuşmalarının ardından üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Baydur Açılış Dersi’ni verdi. Baydur “Demokrasi Kültürü” başlıklı konuşmasında demokrasi nedir, demokrasi kültüründen ne anlıyoruz ve Türkiye’de demokrasi kültürünün izdüşümüne değindi. Baydur konuşmasında “Demokrasi Batı’nın 40 yıllık sürecinin sonucudur. Tarihsel bir aydınlanma ve uzlaşmanın sonucudur” dedi.



Tören, İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarının müzik dinletisi ile sona erdi.