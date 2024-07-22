İstanbul Üniversitesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi ( AUZEF ) bütünleme (telafi) sınavları için geri sayım sürüyor. Ağustos ayında yapılacak olan sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI AÇIKLAMASI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 04 Ağustos 2024 (Pazar) tarihinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı (Telafi) 3. oturumu saat 15.00’ te başlayacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz." denildi.

BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir.