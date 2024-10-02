İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınav takvimi: AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyuruldu. AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda tamamlanacak. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınav takvimi: AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı. Takvime göre, güz dönemi ara sınavları kasım ayının ilk haftasında yapılacak. 

İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınav takvimi: AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak? - 1

SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

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