İstanbul Üniversitesi Vakıfları burs başvuruları başladı
İstanbul Üniversitesi Vakıfları, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için karşılıksız burs başvurularını başlattı. İstanbul Üniversitesi örgün lisans öğrencileri iuvakiflari.org web sitesindeki burs başvuru formunu doldurarak başvuru yapılabilecek.
İstanbul Üniversitesi Vakıfları‘nın burs başvuruları başladı. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı burs başvuruları 5 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.
URS BAŞVURU DUYURUSU
Yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan,
-İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı,
-Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi’ne Yardım Vakfı,
-Evrendilekler Vakfı gerekli şartları sağlayan yüzlerce öğrenciyi her yıl karşılıksız burslarla desteklemektedir.
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı burs başvuruları 18 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında bu form üzerinden yapılacaktır.
Burs başvuru sonuçları Ekim ayı sonuna kadar, formda girdiğiniz e-posta adreslerinize gönderilecektir. Olumsuz sonuçlanan adaylara da e-posta yoluyla bilgi verilecektir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz ilk burslarını Kasım ayının ilk haftasında alacaklardır.
Bu yıl burs miktarı aylık 3.000 ₺ olarak belirlenmiş olup, herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Burslar 9 ay boyunca bursiyerlerin vakfa bildirecekleri banka hesap numaralarına her ayın ilk yedi günü içinde yatırılmaktadır." denildi.
BURS BAŞVURU ŞARTLARI
-Vakıflarımız tarafından yapılacak eğitim ve buluşmalara katılmak.
-T.C. vatandaşı olmak.
-İstanbul Üniversitesi örgün-lisans öğrencisi olmak.
-Mal varlığı ve gelir durumuna göre ihtiyaç sahibi olmak.
-Not ortalaması 4’lük sisteme göre 2.5 ve üzeri olmak. (Üniversiteye bu yıl giriş yapanlar için bu şart aranmayacaktır)
-1996 yılı ve sonrasında doğmuş olmak.
BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER
Burs almaya hak kazanan öğrencilerden daha sonra aşağıdaki belgeler istenecektir.
T.C. kimlik belgesi (pdf olarak)
İkametgah (e-devlet’ten)
Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet’ten)
Öğrenci belgesi (e-devlet’ten)
Transkript (devam eden öğrenciler için)
Aile gelir durumunu gösteren belgeler (sgk kaydı, maaş bordrosu, emekli belgesi vb)
Aile mal varlığını gösteren belgeler (tapu, araç kaydı vb)
Banka hesap bilgileri
- Etiketler :
- Burs
- İstanbul Üniversitesi
- Eğitim