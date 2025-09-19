İstanbul Üniversitesi Vakıfları burs başvuruları başladı

URS BAŞVURU DUYURUSU



Yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan,

-İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı,



-Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi’ne Yardım Vakfı,



-Evrendilekler Vakfı gerekli şartları sağlayan yüzlerce öğrenciyi her yıl karşılıksız burslarla desteklemektedir.



2025-2026 eğitim ve öğretim yılı burs başvuruları 18 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında bu form üzerinden yapılacaktır.



Burs başvuru sonuçları Ekim ayı sonuna kadar, formda girdiğiniz e-posta adreslerinize gönderilecektir. Olumsuz sonuçlanan adaylara da e-posta yoluyla bilgi verilecektir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz ilk burslarını Kasım ayının ilk haftasında alacaklardır.



Bu yıl burs miktarı aylık 3.000 ₺ olarak belirlenmiş olup, herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Burslar 9 ay boyunca bursiyerlerin vakfa bildirecekleri banka hesap numaralarına her ayın ilk yedi günü içinde yatırılmaktadır." denildi.



BURS BAŞVURU ŞARTLARI



-Vakıflarımız tarafından yapılacak eğitim ve buluşmalara katılmak.



-T.C. vatandaşı olmak.



-İstanbul Üniversitesi örgün-lisans öğrencisi olmak.



-Mal varlığı ve gelir durumuna göre ihtiyaç sahibi olmak.



-Not ortalaması 4’lük sisteme göre 2.5 ve üzeri olmak. (Üniversiteye bu yıl giriş yapanlar için bu şart aranmayacaktır)



-1996 yılı ve sonrasında doğmuş olmak.



BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER



Burs almaya hak kazanan öğrencilerden daha sonra aşağıdaki belgeler istenecektir.



T.C. kimlik belgesi (pdf olarak)

İkametgah (e-devlet’ten)

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet’ten)

Öğrenci belgesi (e-devlet’ten)

Transkript (devam eden öğrenciler için)

Aile gelir durumunu gösteren belgeler (sgk kaydı, maaş bordrosu, emekli belgesi vb)

Aile mal varlığını gösteren belgeler (tapu, araç kaydı vb)

Banka hesap bilgileri