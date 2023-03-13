İstanbul Üniversitesi'nden 6 dilde uluslararası öğrenci sınavı

İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler için çeşitli ülkelerde 6 Mayıs'ta sınav yapacak.



İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav merkezlerinde, tek oturum halinde ve eş zamanlı yapılacak İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) Türkçenin yanı sıra Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde hazırlanıyor.



Başvuru aşaması ve tercih sürecinde atanan bireysel danışmanlar tarafından adaylara seçtikleri dilde gerekli bilgilendirme ve teknik destek sağlanıyor.



6 Mayıs'ta yapılacak sınava girmek isteyen adaylar "yos.istanbul.edu.tr" internet adresi üzerinden 7 Nisan'a kadar çevrim içi başvuru yapabilecek.

