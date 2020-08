İstanbul'da okullar Covid-19 tedbirleriyle yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Yeni eğitim öğretim yılı için ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Okullar, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayacak, belirli kademelerde ise 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor.



Öğrenciler yaklaşık 6 aylık bir sürenin ardından yeniden okullarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken, İstanbul'daki okullarda yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hummalı hazırlık çalışmaları yürütülüyor.



"Okulum Temiz" belgesi alan Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki yeni döneme hazırlık çalışmalarını görüntüledi.



Okulun giriş kapısından itibaren alınan tedbirler dikkati çekti. Öğrenciler ve ziyaretçiler, güvenlik görevlileri tarafından ateşi ölçülerek içeri alınırken, ziyaretçilerin isimleri kaydedilecek.



Okul binasının giriş kapısında bulunan hijyen paspasında ayakkabılarını temizleyerek içeri giren öğrencilere, maskelerini çıkarıp ellerini dezenfekte etmelerinin ardından yeni maske verilecek.

SIRALARIN ÜZERİNE ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ YAZILACAK

Sıraların üzerine öğrencilerin isimleri yazılacak

Yeni eğitim öğretim dönemi için sınıflarda da birçok önlem alınmış durumda. Sıralar sosyal mesafeye göre dizilirken, her öğrencinin oturacağı sırada ismi yazılacak, öğrenciler sadece kendi sıralarına oturabilecek.



Okulun birçok yerinde dezenfektan noktaları bulundurulurken, özellikle öğrencilerin yoğunluk oluşturabileceği okul ve sınıf giriş noktalarına da 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıcı etiketler yapıştırıldı.



Okulun koridorlarına, sınıflarına, tuvaletlerine, öğretmen odası ve toplantı odası gibi birçok yerin görünür noktalarına ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid-19 tedbirleriyle ilgili bilgilendirici afişlerin asıldığı görüldü.



Bu arada özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı destekleme ve yetiştirme kurslarının sağlık tedbirlerine titizlikle uyularak gerçekleştirildiği görüldü.



YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİ 'OKULUM TEMİZ' SERTİFİKASI ALMAK İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA



Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında yüz yüze eğitime geçmeden önce "Okulum Temiz" sertifikası almak için hassasiyet ve titizlikle çalışıyorlar.



İstanbul'daki tüm okul yöneticileri, okulların hijyen noktasında istenilen standartlara ulaşmasını amaçlayan uygulama kapsamındaki gerekli eğitim süreçlerini tamamladılar.



Yaptıkları çalışmalarla ilgili belge ve dokümanları MEB'in Merkez İş Yeri Sağlık ve Güvenliği Birimi'nin internet sitesindeki başvuru portalına yükleyen okullar için covid-19 Eylem Planı hazırlanacak. Birçok hususu içeren bu çatı plan, yılın 12 ayını kapsayacak içerikte olacak. Plana, okullarda sosyal mesafe, hijyen şartları ve teması azaltmak gibi standart salgın tedbirlerinin yanında izolasyon odalarıyla ilgili prosedürler de yüklenecek.



Sertifika için başvuran ve belirlenen standartları yerine getiren okullar, MEB'in belirlediği denetmenlerce incelendikten sonra bir yıl geçerliliği olan "Okulum Temiz" sertifikasını almaya hak kazanacak. Sertifika alan okullarda fiziki teması azaltmak için öğrenciler tahtaya yazı yazarken kendi kalemini kullanacak, okuldaki çöp kovaları pedallı, tuvaletlerdeki ışıklar sensörlü hale getirilecek. Ayrıca temizlik saatleri 2 saatte bir olacak şekilde sıklaştırılacak.



"21 EYLÜL'DE OKULLARIMIZI AÇMAK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR"



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hiçbir şeyin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını ancak öğrencilerin eğitim yaşamlarından kopmamaları için Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından uzaktan eğitimin başladığını ve bu sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.



Uzaktan eğitim çalışmalarıyla destekleme ve yetiştirme kurslarının da belli sınıflar düzeyinde başladığını aktaran Yazıcı, derslerde kopukluk olmaması için çok yönlü önlemlerin alındığını belirtti.



Yeni dönem için gerekli hazırlıkların sürdüğünü ve bugün itibarıyla öğretmenlerin okullarda görevlerine başladığını dile getiren Yazıcı, "Seminer dönemi çalışmalarını gerçekleştirecekler. Öğretmenlerimiz, öğrencileri için uzaktan eğitim çalışmalarını tekrar gözden geçirecekler. Öğretmen ve zümre kurulları yapılacak. Bir yandan sorumluluk sınavı ve telafi uygulamalarımız devam edecek. Nihai amacımız 21 Eylül'de okullarımızı açmak. Bu yönde hazırlıklarımız devam ediyor." diye konuştu.



MEB'in Türkiye genelindeki okullarda hijyen standardını ortaya koymak için TSE ile iş birliğinde hazırladığı "Eğitim Kurumlarındaki Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyonu Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında İstanbul'daki okullarda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yazıcı, şöyle devam etti:



"Her okulumuzda benzer koşulları sağlamak için çalışmalarımız var. 'Okulum Temiz' belgelendirme sistemi de bunu içeriyor. Şu anda bütün okullarımız bu çalışmanın içindeler. Bunun ön hazırlığı olarak MEB, iş sağlığı uzmanlarına eğitimler verdi. Yaklaşık 2 bin denetim elemanı belirlendi. İstanbul'da bu kapsamda okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin eğitimlerini planladık. Bu süreçte öğretmenlerimiz olmadığı için öncelikle okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının eğitimini gerçekleştirdik. Bu bağlamda okul müdürlüklerimiz sistem üzerinden başvurularını yapıyorlar. Kontrol kılavuzu kapsamındaki bilgilerden yararlanıyorlar. Sistem kendi içerisinde ana başlık üzerinden öz değerlendirmeden okullardaki risk yönetimine kadar bütün hususların masa başından başvurusunu gerektiriyor. Başvurudan sonra iş sağlığı ve güvenliği ile periyodik kontrol uzmanları okullarda şartların sağlanıp sağlanmadığını bizzat yerinde görecekler. Şartları sağlayan bütün okullar 'Okulum Temiz' belgesi alacak."



BELGE VERMEDEN ÖNCE OKULLAR DENETLENECEK



Bu kapsamda hazırlıklarını tamamlayan özel okullara ise TSE uzmanları tarafından yerinde incelendikten sonra sertifika verileceğine işaret eden Yazıcı, "(Okulum Temiz) belgesi alabilmek için her alandaki hijyen şartlarının sağlanması gerekiyor. Okulun girişinden bahçe düzenlemelerine, derslik sistemindeki uygulamalardan yatakhane düzenlerine, Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralı ile maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanmasını gerektiriyor. Kuralların hepsini İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak en iyi şekilde uygulayacağız." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Okulum Temiz" belgesi almak için İstanbul'daki okulların başvuru yaptığını, eş zamanlı olarak da okulların denetimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.



Sınıf büyüklüklerine göre derslik standardı içerisinde sosyal mesafenin istenen düzeyde sağlanması için sınırlama getirileceğini belirten Yazıcı, "Bakanlığımız hem sınıfların hem de ders saatlerinin seyreltilmesi için çalışmalar yapıyor. Her şey çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve okullardaki çalışanlarımızın sağlığı noktasında kurgulandı." ifadesini kullandı.



Yazıcı, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi vatandaşlara, "Sadece okulların, öğrencilerin, öğretmenlerin veya velilerin değil, toplum olarak hepimizin aynı hassasiyet içerisinde, temelledirdiğimiz şekilde temizliğe, maske kulanımına ve mesafeye uymamız halinde çok daha iyi bir tablonun ortaya çıkacağını ve çocuklarımızın bir an önce döneceğine inanıyoruz. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmalı." çağrısında bulundu.



Öğrencilere "destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru" uyarısı

Destekleme ve yetiştirme kurslarının 31 Ağustos'ta başlayacağına değinen Yazıcı, şu bilgileri verdi:



"Şu anda 26-30 Ağustos tarihleri arasında 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz sistem üzerinden e-okul ya da e-devlet şifreleriyle başvurularını yapacaklar. Öğretmen ve ders seçimini de kendileri yapacaklar. Açıköğretim öğrencilerimiz de aynı kurslardan yararlanabiliyor. Onlar da açıköğretim veya e-devlet şifreleriyle başvurabilecekler. E-kurs merkezi olarak belirlenmiş bütün okullar üzerinden başvuru kabul ediliyor. 12. sınıftan mezun olan öğrenciler için ise Halk Eğitim Merkezleri kanalıyla bu kurslarımız yapılacak. Onlar için de sistem ya tek kullanımlık şifre oluşturuyor ya da e-devlet şifreleriyle başvurabiliyor. Bu şekilde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz 6 Haziran 2021'e kadar destekleme ve yetiştirme kurslarımızdan yararlanabilecekler."



LGS kapsamındaki yerleşmeye esas ikinci nakil süreçlerinin tamamlandığını anımsatan Yazıcı, tercihleri doğrultusunda hiçbir okula yerleşemeyen öğrencileri, 26 Ağustos'ta kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki yerleştirme komisyonlarına başvurmaları konusunda uyardı.

8 VE 12. SINIFLAR CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ İLE OKULLARINA DÖNDÜ