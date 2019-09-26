İstanbul bugün 5.8 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Bazı binalarda hasar meydana gelirken okullar ve bazı iş yerleri tatil edildi.

İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Bursa ve Yalova'da da okulların tatil edildiğini açıklandı.

DEPREMDEN İLK GÖRÜNTÜ: İZLE

PEKİ OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

5.8'lik büyük sarsıntının ardından artçılar dışında büyük bir deprem meydana gelmedi.

Bazı binalarda hafif hasarlar oluşurken hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Okulların yarın tatil olup olmayacağı ile ilgili de Valilkik'ten henüz bir açıklama gelmedi.

DEPREM SONRASI YAPILMASI GEREKENLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?