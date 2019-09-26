İstanbul bugün 5.8 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Bazı binalarda hasar meydana gelirken okullar ve bazı iş yerleri tatil edildi.

İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Bursa ve Yalova'da da okulların tatil edildiğini açıklandı.

DEPREMDEN İLK GÖRÜNTÜ: İZLE

PEKİ OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

5.8'lik büyük sarsıntının ardından artçılar dışında büyük bir deprem meydana gelmedi.

Bazı binalarda hafif hasarlar oluşurken hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: SAAT 20..00'DE AÇIKLAMA YAPILACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte meydana gelen depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarında eğitim öğretimin yarın tatil edileceği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğunu ve söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.



Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.



Okul ve kurum müdürlüklerinden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 7 bin 60 okulda tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, saat 20.00'de konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını kaydetti. .

DEPREM SONRASI YAPILMASI GEREKENLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?