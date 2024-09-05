İstanbul'daki okullarda saat düzenlemesi: 9 Eylül Pazartesi günü okullar saat kaçta açılacak/kapanacak?

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla birlikte, okulların 9 Eylül Pazartesi günü daha geç saatte açılmasına karar verildi. Peki, İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi günü okullar saat kaçta açılacak/kapanacak?

İstanbul'daki okullarda saat düzenlemesi: 9 Eylül Pazartesi günü okullar saat kaçta açılacak/kapanacak?

2024-2025 öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. ’da resmi ve özel okullarda 2 milyom 951 bin 685 öğrenci eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835’i ilk kez yeni okullarında eğitim-öğretime başlayacak. Okullarda ilk güne özel trafik yoğunluğu olmaması nedeniyle saat değişikliğine gidildi. İşte ayrıntılar.

9 EYLÜL'DE OKULLAR KAÇTA AÇILACAK/KAPANACAK?

İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

Buna göre; İstanbul'da okullar 9 Eylül Pazartesi günü sabah saat 10.00'da açılacak. Eğitim öğleden sonra saat 15.00'e kadar sürecek.

İstanbul'daki okullarda saat düzenlemesi: 9 Eylül Pazartesi günü okullar saat kaçta açılacak/kapanacak? - 1

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valiliği'nin okulun ilk gününe özel yaptığı düzenlemesi açıklaması şu şekilde;

"2024 – 2025 öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul’da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835’i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

Okulların açılmasıyla birlikte 16.000’i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İstanbul’daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

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