İstanbul’daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle kentteki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.01.2022 - 23:44 | Son Güncelleme : 23.01.2022 - 23:45

İstanbul’daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara

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Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik" dedi. 

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