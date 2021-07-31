İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüslerinden Manavgat’a destek

Manavgat’ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlar için hemen harekete geçen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüslerinin yetkilileri, ilk olarak Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezine; ambalajlı gıda, bebek bezi, bebek maması, su, ayran ve hijyen malzemelerini teslim etti.



MANAVGAT KÖYLERİNE GİYİM VE GIDA DESTEĞİ



Manavgat'a bağlı; Demirciler, Gebeci, Aşağıışıklar, Çeltikçi, Belenovası, Hocalı, Saraçlı, Karaöz köylerini dolaşan kampüs yetkilileri, köy muhtarlarının yönlendirdiği özellikle engelli yangın mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine giyim, gıda ve hasta bezi gibi malzemeler ulaştırdı.



Manavgat ve çevresinde on sekiz farklı noktada çıkan yangından etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini belirten İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yetkilileri, “yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Yangının yaralarını en kısa zamanda sarmayı ve mutlu, sağlıklı günlerde bir arada olmayı umuyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.