İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde yüzde 100 IB Diploma başarısı

IB programında en yüksek diploma puanı 45 olabilirken, yüksek puanla diploma almaya hak kazanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri yurtdışında birçok sayılı üniversiteye yerleşebilecek, yurtiçinde vakıf üniversitelerinden de burs alama imkânı bulabilecek.



Doğa Koleji Acarkent Kampüsü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının vermiş olduğu lise diplomasının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasını da almaya hak kazandılar. IB Diploması ile dünyada pek çok seçkin üniversiteye kabul alma fırsatına sahip olan öğrenciler, IB ortalamaları ile başvurdukları üniversitelerde kabul şanslarını arttırdılar.



IB öğrencileri İngilizceyi gerek sınıf içinde, gerekse sınıf dışında öğrenme ortamlarında yoğun olarak kullandıkları için SAT, ACT, TOEFL, IELTS gibi sınavlardan yüksek başarı elde ederler. IB programından mezun olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, UC Berkeley, Delft University Of Technology, Kings College London, Exeter University, University of Toronto, University of British Columbia, University of Waterloo, Munich Technical University, Bocconi University, Erasmus Rottherdam University gibi dünya sıralamasında ilk 100’e giren saygın üniversitelere yerleşebilmektedirler.

IB PROGRAMI İLE ARAŞTIRAN, SORGULAYAN BİREYLER YETİŞİYOR



IB programı ile eğitim gören öğrenciler, öz güveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler olarak yetişirler.



İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde, öğrenciyi her şeyin merkezine alan IB programı ile; araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen değerlerine sahip bireyler yetişmektedir. Öğrenciler, IBDP ile kendileri adlarına düşünmeyi ve öğrenme sürecini yönetmeyi öğrenirler.



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren “öğrencilerimizin bir sorun ile karşılaştıklarında yaptıkları analiz, derinlemesine ve çok boyutlu bakış, cesur bir şekilde karar verme, en iyi zamanlama ve planlamayla hareket etme ve mükemmel sonuçlara ulaşma becerisini gördükçe IB programının içinde olmaktan ve öğrencilerimizin başarısından gurur duyuyorum” dedi.



ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI (IBDP)



Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate Diploma Programme) Haziran 2021 itibarı ile 159 ülkede uygulanmaktadır.Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 16-19 yaşları arasındaki lise öğrencileri için tasarlanmış, yoğun çaba gerektiren akademik bir programdır.



Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP); sorgulamaya yönlendiren bir program olarak öğrenciye problem çözme, iletişim kurabilme, kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme, eleştirel yaklaşabilme, yaşayarak öğrenme ve araştırma becerilerini kazandırır.