İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejlerinde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin tüm kampüslerinde görkemli törenlerle kutlandı.

Bağımsızlığın, demokrasinin gününü 98 yıl önce Cumhuriyet ile taçlandıran milli mücadele kahramanları ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı.



Tüm Türkiye kampüslerinde Cumhuriyet Bayramı törenlerinde öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenlerde Cumhuriyet Valsinden şiire, Cumhuriyet bandosundan oratoryoya, Yaşasın Cumhuriyet drama gösterisinden Cumhuriyet korosuna kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.



Öğrenciler, kendi tasarımları olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" temalı panolar ve görsel çalışmalar ile tüm kampüsleri kırmızıya boyadı.

Yine kendi tasarımları olan kitap ayraçlarını, kurabiyeleri, bayrak ve tişörtleri kendi elleri ile bayram coşkusunu yaşayan öğrencilere dağıttı.

Cumhuriyet defilesi, vals gösterisi ve koro seslendirmeleri ile tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kampüslerinde bayram coşkusu yaşandı.

Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşını anlatan gösteriler ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleye destek olan tüm kahramanlarımız gerçekleştirilen törenle anıldı.



ÇAĞDAŞ EĞİTİM, CUMHURİYET’İN GÜVENCESİ



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak her zaman Cumhuriyet’e yakışan, uygar ve çalışkan bireyler yetiştirmeyi amaç edinerek 29 Ekim’i coşkuyla kutluyoruz” dedi. Özeren, çağdaş eğitimin Cumhuriyet’in güvencesi olduğunu vurguladı.