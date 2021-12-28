İTÜ'de corona virüs önlemleri: Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu kaldırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) artan vakalar önlem getirdi. Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu kaldırıldı.

Haberler - NTV Haber 28.12.2021 - 00:13

İTÜ'de corona virüs önlemleri: Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu kaldırıldı

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, corona virüse karşı alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

Buna göre öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek.

Ayrıca dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyecek.

Bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacak.

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