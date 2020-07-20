İzmir liseleri yüzdelik dilim, taban puan ve kontenjanları (2020 LGS tercihleri)

LGS sonuçları açıklandı, lise taban puanları ve kontenjanlar da belli oldu. Adaylar 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler.İzmir'de öğrenim görmek isteyen adaylar için liselerin taban puanları ve kontenjanları...

ntv.com.tr 20.07.2020 - 11:35 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 11:36

İzmir liseleri yüzdelik dilim, taban puan ve kontenjanları (2020 LGS tercihleri)

İZMİR FEN LİSESİ (BORNOVA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 494,5702

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,01


BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ (BUCA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 486,7926

En yüksek yüzdelik dilim: 0,57

En düşük yüzdelik dilim: 0,11


ATATÜRK LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 300

Taban Puan: 476,8871

En yüksek yüzdelik dilim: 1,33

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

BORNOVA ANADOLU LİSESİ (BORNOVA)

Kontenjan: 270 

Taban Puan: 467,8676

En yüksek yüzdelik dilim: 2,22  

En düşük yüzdelik dilim: 0,2

İZMİR KIZ LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 90 

Taban Puan: 462,678

En yüksek yüzdelik dilim: 2,8 

En düşük yüzdelik dilim: 1,45


ÇİĞLİ FEN LİSESİ (ÇİĞLİ)

Kontenjan: 150  460,0192  3,11  0,11

Taban Puan: 460,0192 

En yüksek yüzdelik dilim: 3,11  

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

GÜZELBAHÇE 60YIL (GÜZELBAHÇE)

Kontenjan: 180  455,8519  3,61  0,26

Taban Puan: 455,8519  

En yüksek yüzdelik dilim: 3,61  

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

TİRE BELGİN ATİLA ÇALLIOĞLU FEN LİSESİ (TİCE)

Kontenjan: 90  

Taban Puan: 454,258

En yüksek yüzdelik dilim: 3,82

En düşük yüzdelik dilim: 0,79

BUCA FATMA SAYGIN ANADOLU LİSESİ (BUCA)

Kontenjan: 90  452,0209  4,12  2,73

Taban Puan: 452,0209 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,12  

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

YUSUF KEMALETTİN PERİN FEN LİSESİ (BERGAMA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 449,939 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,4  

En düşük yüzdelik dilim: 0,33

ÖDEMİŞ AYHAN KÖKMEN FEN LİSESİ (ÖDEMİŞ)

Kontenjan: 90 4,64  

Taban Puan: 448,114 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,64  

En düşük yüzdelik dilim: 0,2

ŞEHİT AHMET ÖZSOY FEN LİSESİ (MENEMEN)

Kontenjan: 120 446,8388  4,82  1,84

Taban Puan: 446,8388 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,82  

En düşük yüzdelik dilim: 1,84

KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)

Kontenjan: 120  446,2174  4,9  2,05

Taban Puan: 446,2174 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,9  

En düşük yüzdelik dilim: 2,05

ÖVGÜ TERZİBAŞIOĞLU ANADOLU LİSESİ (KARABAGLAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 445,8702

En yüksek yüzdelik dilim: 4,95

En düşük yüzdelik dilim: 2,68
 
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)

Kontenjan: 150  445,6296  4,99  2,75

Taban Puan: 445,6296 

En yüksek yüzdelik dilim: 4,99  

En düşük yüzdelik dilim: 2,75


KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ (KARŞIYAKA)

Kontenjan: 30 

Taban Puan: 444,5653 

En yüksek yüzdelik dilim: 5,14  

En düşük yüzdelik dilim: 3,22


YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (BORNOVA)

Kontenjan: 90  441,6859  5,55  2,84

Taban Puan: 441,6859  

En yüksek yüzdelik dilim: 5,55  

En düşük yüzdelik dilim: 2,84

KONAK ANADOLU LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 180  436,4249  6,34  1,45

Taban Puan: 436,4249 

En yüksek yüzdelik dilim: 6,34  

En düşük yüzdelik dilim: 1,45


GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ (GAZİEMİR)

Kontenjan:  90 

Taban Puan: 436,4243 

En yüksek yüzdelik dilim: 6,35  

En düşük yüzdelik dilim: 4,03


İZMİR ANADOLU LİSESİ(KARABAĞLAR)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 433,8292

En yüksek yüzdelik dilim: 6,74

En düşük yüzdelik dilim: 3,97


MENDERES FATMA-RAMAZAN BÜKÜŞOĞLU ANADOLU LİSESİ (MENDERES)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 426,515

En yüksek yüzdelik dilim: 7,91

En düşük yüzdelik dilim:  2,98

BUCA MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BUCA)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 422,684

En yüksek yüzdelik dilim: 8,55

En düşük yüzdelik dilim: 4,61

ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ (ALİAGA)

Kontenjan: 150

Taban Puan:  422,1023

En yüksek yüzdelik dilim:  8,66

En düşük yüzdelik dilim: 3,64

TORBALI 7 EYLÜL ANADOLU LİSESİ (TORBALI)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 421,1683

En yüksek yüzdelik dilim: 8,81

En düşük yüzdelik dilim: 3,86

İZMİR CENGİZ AYTMATOV SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (URLA)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 412,5428

En yüksek yüzdelik dilim: 10,36

En düşük yüzdelik dilim:  5,53

BERGAMALI KADRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BERGAMA)

Kontenjan:  60

Taban Puan: 407,489

En yüksek yüzdelik dilim: 11,33  

En düşük yüzdelik dilim: 4,4

TİRE ÖĞRETMEN MELAHAT AKSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TİRE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: / 395,7244

En yüksek yüzdelik dilim: 13,79

En düşük yüzdelik dilim: 3,98

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 381,8285

En yüksek yüzdelik dilim: 17,02

En düşük yüzdelik dilim: 4

KONAK İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 375,2934

En yüksek yüzdelik dilim: 18,7

En düşük yüzdelik dilim: 10,62


BORNOVA MAZHAR ZORLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Kontenjan:  30

Taban Puan: 360,2274

En yüksek yüzdelik dilim: 22,96

En düşük yüzdelik dilim: 10,07


SELÇUK ŞEHİT POLİS DEMET SEZEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SELÇUK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 351,5793 

En yüksek yüzdelik dilim: 25,67  

En düşük yüzdelik dilim: 14,07

 

KONAK GÖZTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: / 30 / 347,5503 / 26,98 / 13,34

Taban Puan: 347,5503

En yüksek yüzdelik dilim: 26,98

En düşük yüzdelik dilim:  13,34

 

GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (BAYRAKLI)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 337,5239

En yüksek yüzdelik dilim: 30,43

En düşük yüzdelik dilim:  12,08

 

ŞEHİT HAKAN GÜLŞEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MENEMEN)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 326,9548

En yüksek yüzdelik dilim: 34,25

En düşük yüzdelik dilim: 10,23

 

HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ALİAGA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 324,823

En yüksek yüzdelik dilim: 35,06

En düşük yüzdelik dilim: 13,7

 

 

HİSAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARABAĞLAR)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 323,2342

En yüksek yüzdelik dilim: 35,68

En düşük yüzdelik dilim: 9,08


ARKAS NARLIDERE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (NARLIDERE)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 321,1131

En yüksek yüzdelik dilim: 36,5

En düşük yüzdelik dilim: 16,32

KONAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN EĞİTİM KAMPÜSÜ 2 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 314,152

En yüksek yüzdelik dilim: 39,23

En düşük yüzdelik dilim: 16,96

BORNOVA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (BORNOVA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 308,3681

En yüksek yüzdelik dilim: 41,6

En düşük yüzdelik dilim: 16,17

KONAK MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 303,7916

En yüksek yüzdelik dilim: 43,5

En düşük yüzdelik dilim: 11,15

GAZİEMİR ŞEHİT SERHAT SIĞNAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (GAZİEMİR)

Kontenjan: 30 

Taban Puan: 298,9176 

En yüksek yüzdelik dilim: 45,57  

En düşük yüzdelik dilim: 12,7

KONAK ÇINARLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KONAK)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 295,6525

En yüksek yüzdelik dilim: 46,99

En düşük yüzdelik dilim: 23,93

SELÇUK YAŞAR BOYACILIK MESLEKİ VE TEKNİK (BORNOVA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 289,251

En yüksek yüzdelik dilim: 49,8  

En düşük yüzdelik dilim: 7,65

SÜLEYMAN ŞAH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (BUCA)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 285,0371 

En yüksek yüzdelik dilim: 51,66  

En düşük yüzdelik dilim: 13,91

ÖDEMİŞ AYDINOĞLU MEHMET BEY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ÖDEMİŞ)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 281,2209

En yüksek yüzdelik dilim: 53,39

En düşük yüzdelik dilim: 90 / 281,2209 / 53,39 / 7,74

ABDÜLHAMİT HAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (GAZİEMİR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 281,1161

En yüksek yüzdelik dilim: 53,44

En düşük yüzdelik dilim: 18,64

ÇİĞLİ 75 YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ÇİĞLİ)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 278,2148

En yüksek yüzdelik dilim: 54,75

En düşük yüzdelik dilim: 19,54

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (BORNOVA)

Kontenjan:  30

Taban Puan: 274,6619

En yüksek yüzdelik dilim: 56,37

En düşük yüzdelik dilim: 17,96

MENEMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MENEMEN)

Kontenjan: 30 / 274,5687 / 56,42 / 26,69

Taban Puan: 274,5687

En yüksek yüzdelik dilim: 56,42

En düşük yüzdelik dilim: 26,69
 

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