İzmir'e 8 yeni okul inşa edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi’ projeleri kapsamında 19 ilde 215 eğitim tesisi inşa edilecek. Toplamda 475 milyon Euro tutarında kaynak sağlanan projeler; Avrupa Birliği’nin (AB) desteği ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik yardım programı ve AB Güven Fonu (MADAD) kapsamında hayata geçirilecek. Proje kapsamında İzmir’in Aliağa, Bayraklı, Karşıyaka, Buca ilçelerinde 1, Torbalı ve Bornova ilçelerinde ise 2'şer adet olmak üzere toplam 8 okul yapılması planlanıyor. Tamamı betonarme olarak inşa edilecek okulların tamamlanması ile birlikte İzmir’de 5 bin 760 öğrencilik ek kapasite oluşturulması hedefleniyor.



İZMİR'DE 15 BİN SURİYELİ ÇOCUK VAR



Balçova’da bulunan bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, eğitime yapılan yatırımın, insana yapılan yatırım, insana yapılan yatırımın da ülkenin hatta insanlığın geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi. İzmir’de eğitim yatırımlarına verdikleri önem neticesinde; derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaştıklarını vurgulayan Ömer Yahşi, şunları söyledi:



"Biz yine de tamam artık olduk demiyoruz, diyemiyoruz. İlimiz son yıllarda en çok göç alan iller arasında. Özellikle Suriyeli aileler hayata yeniden tutunabilmek için ilimizi tercih ediyorlar. 15 bine yakın Suriyeli öğrencimiz için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz."



Bakanlığın yürüttüğü projeler neticesinde 8 okulu İzmir'de eğitime kazandıracaklarını vurgulayan Yahşi, bu okulların yaralara merhem olacağını, ancak dertlerine tam olarak deva olmayacağını ifade etti.



24 DERSLİKLİ OLACAK



Proje Direktörü Fatih Mehmet Oruç da yapılacak okullara dair teknik bilgi verdi. İzmir’de ilk aşamada 24 derslikli 4 okulun yapılacağını ve bu okullar için zemin etüdü ile saha çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Oruç, 2019 eğitim öğretim döneminde bu okulları hizmete açmayı planladıklarını belirtti.



Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Durmaz da toplantıda şu bilgileri verdi:



"İkili eğitimden tekli eğitime geçmek için çok ciddi bir enerji harcıyoruz. Bütçe imkanlarını maksimum düzeyde kullanmaya çalışıyoruz. 2011 yılından beri devam eden bir savaşın sonucu ülkemize göç etmiş mülteci kardeşlerimizi eğitim sistemimize dahil ederek aynı ortamlarda, aynı kaliteli eğitimi vermek için çaba sarf ediyoruz. Şu anda okulların yapılması için arsalarla ilgili sorun yok."



Türkiye'de yapılması planlanan 215 okulun ihalesi tamamlandı. Yapım aşamasına geçilen okullardan 60’ı prefabrik olacak. Yapılacak okullarda hem Türk öğrenciler, hem de mülteci öğrenciler eğitim görecek.

