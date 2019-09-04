2014-2019 yılları arasında görev yapan Adalar Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu, Adalar Kaymakamlığı, Adalar Belediyesi, Adalar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Adalar Halk Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle kurulan Barış İçin Müzik Adalar Çocuk Orkestrası bünyesinde, Büyükada, Heybeliada ve Burgazadalı çocuklar ücretsiz müzik eğitimi alıyor.



2005 yılında İstanbul Edirnekapı’da, sınırlı imkânlara sahip çocukların sanatsal yaşama katılabilmeleri amacıyla kurulan Barış İçin Müzik Vakfı, yaygınlaşma çalışmaları çerçevesinde 2016 yılında Adalar Çocuk Orkestrası ile bir protokol imzalayarak orkestraya eğitmen, orkestra şefi ve repertuvar desteği vermeye başladı.



2018 ve 2019 yıllarında, İngiltere’den “The Nucleo Project” (Barış İçin Müzik Vakfı iş birliği ile) ve “Purcell Genç Müzisyenler Okulu” (Adalar Kent Konseyi ve Commonwealth Resounds Vakfı iş birliği ile) müzisyenleriyle bir araya gelerek uluslararası projelerde de yer alma fırsatı bulan Adalar Çocuk Orkestrası 8-16 yaş arası, yaylı enstrüman çalan 46 çocuktan oluşuyor.



Şimdiye kadar Zorlu PSM, Heybeliada Ruhban Okulu, ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu, Büyükada Anadolu Kulübü, Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu, Heybeliada Su Sporları Kulübü gibi pek çok mekânda sahne alan Adalar Çocuk Orkestrası, 7-9 Eylül 2019 tarihleri arasında Seferihisar’da, Atlantis Tatil Köyü ev sahipliğinde düzenlenecek müzik kampının son gününde önemli bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.





9 Eylül akşamı, Seferihisar, Sığacık Atlantis Tatil Köyü Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşacak olan adalı çocuklar, Barış İçin Müzik Vakfı daimi şefi ve müzik direktörü Samuel Matus yönetiminde, hem barış temalı hem de yazın neşesine neşe katacak eserler seslendirecek.



Böylece, İzmir’in 97. kurtuluş yıl dönümünde anlamlı bir kutlama gerçekleştirecekler.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin duyuru desteği verdiği konsere iş ve sanat dünyasından birçok davetli katılacak.