Kabine toplantısı bitti: Okullar kapanacak mı? Okullarda yüz yüze eğitime ara mı verilecek?

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin salgınla mücadelesinde yeni bir döneme geçildi. Kabine toplantısında 2 hafta kısmi kapanma kararı çıktı. Ayrıca alınan yeni önlemlerde 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdüreceği duyuruldu.

ntv.com.tr 13.04.2021 - 19:51

Kabine toplantısı bitti: Okullar kapanacak mı? Okullarda yüz yüze eğitime ara mı verilecek?

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İşte madde madde 'kısmi kapanma' kararları

İşte madde madde 'kısmi kapanma' kararları

Son dakika haberi! 

Bugün Beştepe gerçekleşen kabine toplantısının ardından yeni corona virüs önlemleri açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanmaya gidildiği duyurdu ve hedeflenen oranda iyileşme olmazsa devamında çok daha sıkı uygulamaların geleceği mesajını verdi.

İlk iki haftalık kapanmanın yarın itibariyle başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni corona virüs önlemlerini duyurdu.

Bu kapsamda;  8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek. 

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