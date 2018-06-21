Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde profesör olan Ahmet Faruk Özdemir, sosyal medya üzerinden bir kadın kullanıcının paylaşımına yanıt verdi.

Paylaşımda "Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?" ifadelerini kullanan Özdemir'in attığı tweet kısa sürede büyük tepki topladı.



Tepkiler üzerine hesabını kapatan Özdemir, "patlatılarak" kelimesi yerine aslında "parlatılarak" yazmak istediğini, bu yüzden yanlış anlaşıldığını öne sürdü.



Rektörlük,, profesör hakkında soruşturma başlattı. Açıklamada, "Rektörlüğümüz bu tür düşünceleri asla tasvip etmemektedir" denildi.