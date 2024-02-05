Kahramanmaraş deprem felaketinin birinci yılı | Yarın tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye geçen yıl 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı.



6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İki büyük depremde 53 binden fazla can kaybı yaşandı.



Yarın büyük depremlerin yıldönümü.



Depremlerde yaşamını yitirenler, yurt genelindeki törenlerle anılacak.



Yarın okullarda da saygı duruşunda bulunulacak.



Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile “Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu” başlıkla yazı gönderildi.



Yazıda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla bakanlık bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 6 Şubat 2024 tarihinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

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