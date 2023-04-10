Kahramanmaraş'ta okullarda yeniden eğitime başlandı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 9 ilçede okullarda yeniden eğitime başlandı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından öğrenciler, bugün ilk defa okullarına geldi.



Öğrencilere ilk gün olması nedeniyle aileleri ve yakınları da eşlik etti.



İlkokul öğrencisi Zeynep Yılmaz, okullar açıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini anlatan Yılmaz, "Okul kapalıyken çok üzülüyordum. Okullar açıldığı için çok mutluyum." dedi.