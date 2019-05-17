Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK), öğrenciler tarafından sınav ücretleri konusunda yapılan başvuru sayısı son üç yılda hızla arttı. Öğrenciler ders çalışma stresi, imkansızlıklar, gözden kaçırma ve unutkanlık gibi nedenler yüzünden kaçırdıkları "ücret yatırma süresi" yüzünden bir senelerini kaybetmemek için KDK'ya başvurdular. 2017'de KDK'nın girişimleri sonucunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlara süresi içinde başvuramayan adaylar için, "Geç Başvuru Günü" kararı almıştı.



TUS ÜCRETİ 80 LİRADAN 432 LİRAYA



Hürriyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, KDK'ya yapılan birçok başvuruda da sınav ücretlerinin yüksek olması şikayet edildi. Bu başvurulardan birinde TUS'a (Tıpta Uzmanlık Sınavı) gireceğini belirten doktor adayı 2014'te 80 lira olan ücretin 2019'da 432 liraya yükseltilmesinin adaletsiz olduğunu savundu.

Belirli merkezlerde yapıldığı için sınav ücretlerine yol, yemek, konaklama gibi masrafların eklendiği bir diğer sınav da İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavları oldu. Bu sınava giriş ücreti olan 200 liranın yol ve konaklama masraflarıyla 500-600 lirayı bulduğunu söyleyen şikâyetçi vatandaş, sınav ücretlerinin makul düzeye çekilmesi veya sınav merkezlerinin artırılmasını talep etti.



'TİCARETE DÖKÜLMÜŞ'

YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS ve kurum sınavları ile e-sınavlar için adaylardan alınan ücretlerin yüksek olduğu gerekçesiyle KDK'ya başvuran vatandaşlardan, "Bu iş ticarete dökülmüş" tepkileri var.

KDK, bütün başvuruları “sınav ücretleri" başlığı altında masaya yatırarak tavsiye kararı almaya hazırlanıyor.



"ŞİKAYETLERİN YÜZDE 26'SI EĞİTİM"

Haberde açıklamalarına yer verilen KDK Başkanı Şeref Malkoç, "KDK bir hak arama kurumudur. İdareler karşısında mağdur olduğunu düşünen her vatandaş kurumumuza başvuru yapabilir. Bizim amacımız kamu kurum ve kuruluşlarında iyi yönetim ilkelerini oluşturmak idarelere yol göstermek, mağduriyetler var ise gidermektir. 2017'de KDK'ya eğitim alanından gelen şikayet oranı tüm başvuruların yüzde 26'sıydı. Başta ÖSYM ve diğer eğitim kurumları vermiş olduğumuz kararlara uyulması, bu alandaki şikâyetleri azalttı. Bu sayede 2018'de eğitim alanında gelen şikâyetlerin oranı yüzde 15'e düştü. ÖSYM'nin sınava girişte aldığı 09.45 kararından dolayı öğrencilerimiz mağdurdu. Bununla ilgili karar verdik. ÖSYM bu karara uyunca şikâyetler azaldı. Yine sınavlarda başörtülerinde basit toplu iğne kullanılması, sınava bozuk para, anahtarla girilmesi gibi konularda tavsiye kararı aldık. KDK'nın dostane çözüm kararı verdiği bir diğer husus da sınav ücretlerini zamanında ödeyemeyen öğrencilerle ilgiliydi. ÖSYM bu öğrenciler için girişimlerimiz neticesinde geç başvuru hakkı çıkarttı. 2019'da ise yeni başvurularla bazı mağduriyetlerin gündeme geldiği görülmektedir. Kurumumuza özellikle sınav ücretleri konusunda çok sayıda başvuru gelmekte. Bu başvuruları dikkatle inceleyerek sonuca ulaştıracağız."