Kamuya lise mezunu personel alımı: 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2024 KPSS ortaöğretim tercih tarihleri için geri sayım başladı. Lise mezunu olan ve kamuda çalışmak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçlarına göre tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

