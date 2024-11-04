Kamuya lise mezunu personel alımı: 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Kamuya lise mezunu personel alımı için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS ortaöğretim tercih tarihlerine çevirdi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
2024 KPSS ortaöğretim tercih tarihleri için geri sayım başladı. Lise mezunu olan ve kamuda çalışmak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçlarına göre tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?
2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi. Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.
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