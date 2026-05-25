Kapatılan Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı. YÖK'ten açıklama, öğrencilerden kutlama
25.05.2026 10:47
Son Güncelleme: 25.05.2026 10:56
21 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Kararın ardından bazı öğrencilerin kutlama yaptığı görüldü. Yükseköğretim Kurulundan da (YÖK) açıklama geldi.
İstanbul Bilgi Üniversitesinin kapatılması kararından vazgeçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. Dün gece yaşanan bu gelişmelerin ardından Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) son duruma ilişkin açıklama geldi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, 25 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile "21 Mayıs tarihli İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitim faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın" yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.
“CUMHURBAŞKANIMIZ MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN DURUMU YENİDEN ELE ALDI”
Konuyla ilgili kayyum heyetinin raporu ve YÖK'ün değerlendirmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği aktarılan açıklamada, üniversitenin mali, idari ve kurumsal yapısına ilişkin sürecin yakından takip edilerek kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın, gençlerimizin ve ailelerinin beklentilerine ilişkin güçlü hassasiyeti doğrultusunda kamu yararı, yükseköğretim sistemimizin istikrarı ve hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması için sürecin yeniden ele alınmasına ve üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam etmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığınca, İstanbul Bilgi Üniversitesinin mali yapısının koruma altına alındığına işaret edilen açıklamada, başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata tam uygunluk sağlandığı ve üniversitede halihazırda 22 bin öğrenci, 1100 akademik ve idari personel, 1000 kısmi zamanlı akademik personel, stajyer ve çalışan öğrenci bulunduğu bilgisine yer verildi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“İlk süreç, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken hukuki bir işlemdi. Ancak sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin vermemiş, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir.”
ÖĞRENCİLER KARARI KUTLADI
Kararın ardından sosyal medyada Bilgi Üniversitesi'nde okuduğu belirtilen bazı öğrenci gruplarının kutlama yaptığı anlar yer aldı.
Öğrencilerin kutlama yaptığı anlardan biri fotoğraf.
NE OLMUŞTU?
21 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirilmişti.
Karar, öğrenciler tarafından endişeyle karşılanmıştı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, şaşkınlıklarını dile getirdi. Diğer yandan öğrenciler üniversite içinde de eylem yapmıştı.
“NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ”
NTV, Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle konuşmuş ve öğrenciler de belirsizlik içinde olduklarını dile getirmişti. Okulun çok sessiz olduğunu dile getiren öğrenciler, içeride kimsenin ne olduğunu bilmediğini ve çok üzgün olduklarını söyledi. Mekatronik bölümü okuduğunu dile getiren bir öğrenci de garantör okulun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olduğunu söyleyip "Ancak mekatronik bölümü orada yok. Dolayısıyla ne yapacağız bilmiyoruz, kimse bilmiyor." dedi.
25 Mayıs tarihli Resmi Gazete'yle, faaliyet izninin kaldırıldığı karar yürürlükten çekildi.
CAN HOLDİNG 2019'DA DEVRALMIŞTI
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmuştu. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum ataması yapılmıştı.
Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla vakfı yönetmek üzere kayyum heyeti atanırken, üniversitenin mütevelli heyetinin görevine son verildi. YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek’ten oluşan heyet göreve başladı.
Üniversite yönetimi o dönemde yaptığı açıklamada eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtmiş, öğrenciler ve çalışanların haklarında değişiklik olmayacağını duyurmuştu.