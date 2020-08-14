Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir?

16 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı getirildi. Peki, Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir?

ntv.com.tr 14.08.2020 - 11:12

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Karadeniz TEknik Üniversitesi'ne Rektör olarak, Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı.

PROF. DR. HAMDULLAH ÇUVALCI KİMDİR?

Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Makina , Türkiye 1986 - 1989

Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina , Türkiye 1982 - 1986

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina, Türkiye 1982 - 1986

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