Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir?

ntv.com.tr 14.08.2020 - 11:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Karadeniz TEknik Üniversitesi'ne Rektör olarak, Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı.
PROF. DR. HAMDULLAH ÇUVALCI KİMDİR?
Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Makina , Türkiye 1986 - 1989
Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina , Türkiye 1982 - 1986
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina, Türkiye 1982 - 1986