Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili için geri sayım

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesine az bir zaman kala, okulların kapanacağı tarih öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 iş takvimiyle birlikte, okulların tatile gireceği tarih belli oldu. Peki, karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte 2024 yaz tatili tarihi.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Okulların kapanmasına 29 gün kaldı.

