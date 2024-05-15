Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili için geri sayım

Karne gününün ne zaman olduğu, okulların kapanmasına kısa bir zaman kala öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Havaların iyice ısınması ve sınavların tamamlanmasıyla birlikte tüm gözler karnelerin verileceği tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılının bitiş tarihi açıklandı. Peki, karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte 2024 yaz tatili tarihi.

Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili için geri sayım

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesine az bir zaman kala, okulların kapanacağı tarih öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2024 iş takvimiyle birlikte, okulların tatile gireceği tarih belli oldu. Peki, günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte 2024 yaz tatili tarihi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Okulların kapanmasına 29 gün kaldı.

Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili için geri sayım - 1

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

2024-2025 ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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