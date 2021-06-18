Karneler bugün erişime açılıyor: e-Okul ile karne sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'da (bugün) e-Okul üzerinden erişeme açacak.

İsteyenlere karne ve başarı belgeleri okul müdürlüklerince 2 Temmuz'da basılı olarak verilebilecek.

Karnelerin verilmesinin ardından ise telafi eğitimi süreci başlayacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz - 31 Ağustos arasında düzenlenecek.



İkinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

E - OKUL İLE KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Öğrencinin sistemde bulunan karnesine erişmek için e-Okul uygulamasına giriş yapmak gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden e-Okul'a giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan ilgili alanları doldurmanız gerekli.



Bu bölümde öğrencinin TC kimlik numarası, okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz.

Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme giriş yapabilir ve öğrenci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.





TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?