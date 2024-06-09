Karneler ne zaman basılacak? İşte 2023-2024 okulların kapanış tarihi

Karnelerin ne zaman alınacağı, okulların kapanmasına sayılı gün kala sorgulanmaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı karne günü tarihini merak eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimini araştırıyor. İşte, 2023-2024 okulların kapanış tarihi...



KARNELER NE ZAMAN BASILACAK?



2023-2024 eğitim öğretim yılında sona gelindi.



Karne basım süreci, okulların kapanacağı hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmakta.



Karne basımı genellikle, okulların kapanacağı haftanın ilk iki iş gününde tamamlanmakta.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.



Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.



Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.