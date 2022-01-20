Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine sayılı saatler kala karnelerin ne zaman dağıtılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Haberler 20.01.2022 - 14:46

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

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e-Okul ile e-Karne görüntüleme nasıl yapılır?

e-Okul ile e-Karne görüntüleme nasıl yapılır?

Milli Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak'ta (yarın) sona eriyor.

KARNELER NE ZAMAN SAAT KAÇTA VERİLECEK?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri, 21 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze olarak verilecek ancak karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler ve velileri de e-Okul sistemni üzerinden karneleri görüntüleyebilecek.

Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati bulunmamakla birlikte pek çok okulda öğle saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor.

E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL SORGULANIR?

e-Okul ekranına giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-" alanına tıklanır.

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