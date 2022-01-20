Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak'ta (yarın) sona eriyor.



KARNELER NE ZAMAN SAAT KAÇTA VERİLECEK?



2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri, 21 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze olarak verilecek ancak karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler ve velileri de e-Okul sistemni üzerinden karneleri görüntüleyebilecek.



Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati bulunmamakla birlikte pek çok okulda öğle saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor.



E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL SORGULANIR?



e-Okul ekranına giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

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