Kasım tatili ne zaman başlayacak? 2024-2024 ara tatil takvimi

Okullarda uyum eğitimi başladı. Uyum eğitimlerinde okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilerin eğitim ortamlarının desteklenmesi için öğretmen ve arkadaşlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek. Peki, Kasım tatili ne zaman başlayacak?

Kasım tatili ne zaman başlayacak? 2024-2024 ara tatil takvimi

Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimine başlandı. Okullarda 2024-2025 öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek birinci dönemi tamamlayacaklar.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM TAKVİMİ

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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