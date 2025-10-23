Kaymakamlık/2 sınavı başvuruları başladı: Kaymakamlık sınav başvuru ekranı

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2), 6 Aralık 2025 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ 2025



Sınava girecek adaylar 1.250,00 TL sınav ücretini, 23-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır

(https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr). Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Bakanlık sorumlu olmayacaktır.