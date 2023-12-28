Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı (ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı)

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM, kaymakamlık sınav sonuçarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı (ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kaymakamlık 28 Aralık 2023 tarihinde ilan edildi. 

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı (ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı) - 1

ÖSYM kaymakamlık sınav sonuç duyurusu resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı (ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı) - 2

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "3 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na (2023-Kaymakamlık) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 43 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi. 

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...