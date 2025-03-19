Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav sonuç tarihi
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Kaymakamlık sınav sonucu için mart ayı işaret edildi. Peki, kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) 23 Şubat'ta uygulanmıştı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ardından kaymakamlık sınav sonuçları ilan edilecek.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇ TARİHİ
ÖSYM tarfından yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.
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