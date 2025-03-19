Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav sonuç tarihi

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇ TARİHİ



ÖSYM tarfından yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.



SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

