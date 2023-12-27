Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM takvimine göre, kaymakamlık sınav sonuçları yıl bitmeden ilan edilecek. Peki, kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi. 

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 1

KAYMAKAMLIK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuç tarihi duyuruldu.
Adaylar, sınav sonuçlarını 28 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren sorgulayabilecek. 

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 2

Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek. 

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