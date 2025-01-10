Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı (Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu)

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.



Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.