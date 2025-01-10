Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı (Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu)
Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat tarihinde yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak tarihine kadar yapılabileceğini bildirdi.
2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
AYRINTILAR KILAVUZDA YER ALIYOR
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekiyor.
2025-Kaymakamlık: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Kaymakam
- Başvuru